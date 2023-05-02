У пошкоджених та напівзруйнованих будинках продовжує жити понад 200 людей, серед них 6 дітей.

Атакуючи Бахмут, рф втратила 20 тисяч військовослужбовців. Це дані американської розвідки з грудня минулого року, які оприлюднив Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Ці цифри свідчать, що втрати росії різко зросли. Та попри це командування росіян все ж не відмовляється від своїх м'ясних штурмів. Наші сили оборони відбивають їх атаки.

Аби приховати свої втрати, загарбники вводять обмеження на ритуальні церемоніали. А втрати компенсують черговою партією колишніх в'язнів. Про ситуацію на Східному фронті докладніше в огляді.

Такі полум'яні вітання із початком травня відправляють наші артилеристи окупантам. Артдуелі - уздовж усієї лінії східного фронту. Найгарячіше - у Бахмуті та поблизу. Крім артилерії сюди ворог нагнав більше 25 тисяч потенційних двохсотих загарбників.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку рашисти мають 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 РСЗВ. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини.

Наші захисники зірвали черговий дедлайн рашистів із захоплення міста-фортеці. Відзначають, що ворог останнім часом трохи знизив темпи атак. Цим користуються наші Сили оборони. Вдалося провести кілька контратак.

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України:

На Бахмутском направлении обстановка очень тяжелая. Враг несет большие потери и продолжает кидать на штурм "вагнеров", другие чвк, десантуру, мобилизованных лднр - кидает в бой всех. И это как-бы не новость. Мы удерживаем позиции, город они взять не могут, и… Теперь внимательно. Местами ЗСУ переходят в контрнаступление и даже занимают вражеские позиции.

Артилерійські обстріли, стрілецькі бої та "м'ясні" штурми "Вагнера" - це будні військовослужбовців Державної прикордонної служби неподалік Соледару.

Позивний "Поляк", прикордонник:

Як вони себе поводять останнім часом, тиждень-два-три? Що роблять? - Бігають, як миші. Бігають по полю і все. Вони не знають що робити. Їм тут з усіх позицій накладаємо потрошку.

Тут наші захисники щодня мінусують близько сотні окупантів.

Роман, прикордонник:

Вам треба було зняти і показати, де їхні солдати валяються. Сотнями. Вот три лежать, там 2, там 2. Розумієте?! 200 впав, вони перескакують через нього. Яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через двохсотих.

Рашисти намагаються оперативно компесувати втрати, затуляючі дірки свіжоприбулими вʼязнями.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

Також расєяни намагалися наступати на Авдіївку та Мар'їнку. Єдине, чого досягли - це перетворили Мар'їнку на суцільні руїни. Не вщухає канонада і поблизу села Торського.

- На нашей улице нет ни одного дома, чтобы он остался целый. - Все, все… То крыша, то рамы, то окна повылетали, ну…

У пошкоджених та напівзруйнованих будинках продовжує жити понад 200 людей, серед них 6 дітей.

- Ты слышишь обстрелы? - Да. - Ты еще в школу не ходишь? - Не хожу. - Ты в этом году в школу пойдешь? - Когда война закончится.

Екіпаж поліції "Білі янголи" привіз селянам гуманітарну допомогу.

Водночас, у поліції наголошують, що ці люди наражають себе та дітей на смертельну небезпеку. Тому найкраще для них евакуюватися до більш безпечного місця, подалі від лінії фронту.