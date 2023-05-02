Ледве дощ стихає, як фронт під Горлівкою оживає…

Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки - тут окупанти зосереджують головні зусилля. Наші бійці, за інформацією Гентшабу, відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. А наш воєнкор Станіслав Кухарчук розповість про те, що відбувається на Горлівському напрямку. Наші позиції там рашисти обстрілюють щодня, проте просунутися ворогу не вдається. Як тримають оборону українські воїни - подивімося разом.

Горлівський напрям. Він чи не єдиний на сході, де росіянам майже не вдалось просунутись. Деякі позиції українське військо боронить тут ще з 2014-го року. Боєць 24-ї Королівської бригади Михайло зараз несе службу на одній з них. Він уважно вдивляється в бік ворога - спокій під Горлівкою поняття доволі відносне.

О…чуєте ? зі стрілецької зброї, но стрілецька сюди не добиває. З інших флангів, які ближче до них, в нас позиція трошки далі…більш вони працюють з мінометів.

На вулиці дощ і ворог не надто активний. У хвилини затишшя пан Руслан любується тутешньою природою. Але каже, росіяни до неї безжальні, як і до усього живого …

Руслан, військовослужбовець ЗСУ:

Перестріляли всіх кіз, зайців… Вони перестріляли? Чи ви? – Вони. Шкода було, наші ніхто їх не чіпав, було цілий виводок - 4 штуки.

Ледве дощ стихає, як фронт під Горлівкою оживає…

Канонада і стрільба на флангах змушує королевичів підготуватись. На будь-який рух на позиціях противника бійці 24-ої бригади відповідають шквальним вогнем. Це так звані перекрути - мінометні міни, які вистрілюють з ручного гранатомета на відстань до 2 кілометрів. Проти ворожої піхоти - це доволі ефективна зброя.

Одну з мін хлопці дозволяють нам навіть підписати …

Це цим уродам за всіх загиблих і постраждалих під час обстрілу в Умані. Я думаю, що ця міна поцілить точно в ціль.

Аби дати можливість гранатометникам безпечно відстрілятись, Михайло на фланзі прикриває їхню роботу з кулемета - з автомата до позиції противника не дістати.

І такі бої під Горлівкою точаться щодня. Але після пекла Попасної, Херсонщини та Бахмута - це справжній курорт, жартують королевичі.