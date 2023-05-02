Партизанський рух проти режиму набирає обертів і у самій росії.

Паніка серед військових, активізація партизанських рухів та всебічна підтримка України. Крим потроху готується до деокупації. Останні події на півострові змушують путіністів бігти до росії. Втім, і там - неспокійно через диверсії. Даніїл Снісар продовжить.

Настрої - панічні. Пожежа на нафтобазі в Козачій Бухті, в Севастополі - суттєво підкосила окупаційну владу. Ворог втратив щонайменше 40 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів. Подія показала, що розпіарена російськими чиновниками "захищеність" Криму виявилася фікцією.

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу:

Уявляєте підтримку цих дій - нам відправляють координати вже Феодосійської нафтобази. Ми це відслідковуємо. Взагалі я вважаю, що той моніторинг, який ми робимо по Криму, він в реальному часі і постійно ми передаємо інформацію військовим.

Пожежа дала старт ще більшій підтримці України жителями півострова. Вони активізувалися і почали здавати координати стратегічних обʼєктів рашистів на території Криму, аби пришвидшити деокупацію українських територій.

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу:

Наш настрій, я маю на увазі, наших громадян в Криму - вони все більш впевнені у тому, що визволення буде дуже швидким.

І це - лише початок. Удар дронами по нафтобазі у Севастополі - не останній сюрприз для окупантів.

Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

І ми продовжимо цю роботу. Протягом минулої доби знову є влучання в спостережні пункти, є влучання в місця розташування ворожої техніки, живої сили. І це, безумовно підтриває не тільки саму логістику і присутність ворога, а і морально-психологічний дух. Перед тим, як починати якісь активні дії нашим військам необхідно виснажити ворога.

У Севастополі та Євпаторії було неспокійно й напередодні. Жителі чули вибухи. Це окупанти відбивалися від атаки безпілотників, які все частішк зʼявляються у небі над півостровом.

Кримська бавовна спричинила паніку серед російських посіпак. Ті кинулися вивозити свої сімʼї з півострова. Керченський міст перетворився на один великий затор.

Через страх повторних диверсій на мосту встановили додаткові блокпости. Фанати руського міра жаліються - допитують людей та перевіряють усі автівки без винятку.

Ставят там порядка 20 машин. И человек, который досматривает - выворачивает всю машину. Человек идет с вещами на ленту, водитель открывает копот, двери, бардачек, корючек бензобака, запаска.

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу:

Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ. Отже, громадяни Росії, не сподівайтеся на пороми - їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України.

Партизанський рух проти режиму набирає обертів і у самій росії. Так, напередодні у Брянській області з рейок зійшов локомотив з цистернами, що містили нафтопродукти. Попередньо - спрацював вибуховий пристрій. Місцева влада заявила про диверсію.

Тривожно розпочався тиждень й у Ленінградській області. Там, у Гатчинському районі, за 100 кілометрів від Санкт-Петербурга, підірвали опори ліній електропередач. Такі диверсії перетворили на параноїків навіть москвичів, вони викликають поліцію через зірки у небі!

На місці з'ясувалося, що ніякі дрони до Лефортова не прилітали: через темряву у столичному небі сильно засяяли зірки.