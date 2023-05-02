Двоє чоловіків загинули, ще сорок людей поранені, з них п'ятеро - діти. Дві жінки у тяжкому стані в реанімації. Пошкоджено 80 приватних будинків та більше двох десятків багатоповерхівок.

Це все наслідки російського ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Вже більше доби у місті триває ліквідація наслідків. Люди самотужки забивають вибиті вікна та зірвані дахи. Олена Мендалюк розкаже більше.

На відео, яке шириться інтернетом, перші секунди після ракетного удару по Павлограду. А це те, на що перетворила вибухова хвиля помешкання мирних жителів - вибиті вікна, двері, у кімнатах розтрощені меблі.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Ось це місце влучання російської ракети. Тут навіть залишилися залишки боєприпасу. Куди цілилася російська армія? Звісно, у житловий квартал. Всього за кілька метрів будинки людей.

Наталія, постраждала:

Позбирали осколки, були по всьому дворі, по вулиці. Це був жах. Це тільки пережити треба.

Російська ракета залишила пані Наталю на вулиці. Її будинок вистояв, але перебувати в ньому небезпечно - по стінах пішли тріщини, вікна вибиті, а стеля може впасти у будь-який момент.

Вікно он, вибита лунка. Вибухова хвиля була така. Тут також. Скло, вікно. Це вже поприбирали трошки. І скло і посипалося все. Сквозна дирка. Я так розумію тут небезпечно. Так. Воно знаєте як. Ось постукати по стіні. Ходуном ходить. Вібрація страшна.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що у місті понівечено близько двадцяти багатоповерхівок і вісімдесят приватних житлових будинків.

Люди самотужки перекривають розтрощені дахи. Пан Василь рятує будинок, як може. Вибуховою хвилею зірвало 130 квадратних метрів даху.

Василь, постраждалий:

Полностью перекриття - шифер, балки, ліс, доски. Окна, кришу, може дощ буде. Шо успеваєм, те і делаєм.

Пошкоджені й заклади освіти - школи та дитсадки. У приміщеннях вибиті вітрильні вікна. Скло та уламки рам прибирають працівники.

За все моє життя я ще такого не бачила. Дуже страшно, дуже важко. Все, що наживалося роками, все що куплялося, все робилося, батьки, вчителі, депутати. Все в один час рухнуло. Страшно дуже.

Та найстрашніше - від ракетного удару постраждали люди. Поранено більше 30 жителів Павлограду.

Двоє жінок в реанімації. 45 та 55 років. В них перелом ребер, в них закриті черепно-мозкові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так благоприємний, все буде добре. Інші лікуються амбулаторно.

У середмісті облаштували пункт незламності. Тут люди заряджають ґаджети та подають заяви про пошкодження майна. Місцеві й досі не можуть оговтатися від пережитого.

Христина, жителька Павлограда:

Перелякались настільки, що ми з дітьми бігли босоніж під'їздом. Діти трохи порізалися, а так все добре. Головне, що живі.

На сьогодні запланована сесія міськради. На порядку денному - одне питання - ліквідація наслідків та допомога постраждалим.