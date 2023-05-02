Наслідки ракетного удару по Павлограду: що відомо [ Редагувати ]
Двоє чоловіків загинули, ще сорок людей поранені, з них п'ятеро - діти. Дві жінки у тяжкому стані в реанімації. Пошкоджено 80 приватних будинків та більше двох десятків багатоповерхівок.
Це все наслідки російського ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Вже більше доби у місті триває ліквідація наслідків. Люди самотужки забивають вибиті вікна та зірвані дахи. Олена Мендалюк розкаже більше.
На відео, яке шириться інтернетом, перші секунди після ракетного удару по Павлограду. А це те, на що перетворила вибухова хвиля помешкання мирних жителів - вибиті вікна, двері, у кімнатах розтрощені меблі.
Олена Мендалюк, кореспондентка:
Ось це місце влучання російської ракети. Тут навіть залишилися залишки боєприпасу. Куди цілилася російська армія? Звісно, у житловий квартал. Всього за кілька метрів будинки людей.
Наталія, постраждала:
Позбирали осколки, були по всьому дворі, по вулиці. Це був жах. Це тільки пережити треба.
Російська ракета залишила пані Наталю на вулиці. Її будинок вистояв, але перебувати в ньому небезпечно - по стінах пішли тріщини, вікна вибиті, а стеля може впасти у будь-який момент.
Вікно он, вибита лунка. Вибухова хвиля була така. Тут також. Скло, вікно. Це вже поприбирали трошки. І скло і посипалося все. Сквозна дирка. Я так розумію тут небезпечно. Так. Воно знаєте як. Ось постукати по стіні. Ходуном ходить. Вібрація страшна.
Вибухова хвиля була настільки потужною, що у місті понівечено близько двадцяти багатоповерхівок і вісімдесят приватних житлових будинків.
Люди самотужки перекривають розтрощені дахи. Пан Василь рятує будинок, як може. Вибуховою хвилею зірвало 130 квадратних метрів даху.
Василь, постраждалий:
Полностью перекриття - шифер, балки, ліс, доски. Окна, кришу, може дощ буде. Шо успеваєм, те і делаєм.
Пошкоджені й заклади освіти - школи та дитсадки. У приміщеннях вибиті вітрильні вікна. Скло та уламки рам прибирають працівники.
За все моє життя я ще такого не бачила. Дуже страшно, дуже важко. Все, що наживалося роками, все що куплялося, все робилося, батьки, вчителі, депутати. Все в один час рухнуло. Страшно дуже.
Та найстрашніше - від ракетного удару постраждали люди. Поранено більше 30 жителів Павлограду.
Двоє жінок в реанімації. 45 та 55 років. В них перелом ребер, в них закриті черепно-мозкові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так благоприємний, все буде добре. Інші лікуються амбулаторно.
У середмісті облаштували пункт незламності. Тут люди заряджають ґаджети та подають заяви про пошкодження майна. Місцеві й досі не можуть оговтатися від пережитого.
Христина, жителька Павлограда:
Перелякались настільки, що ми з дітьми бігли босоніж під'їздом. Діти трохи порізалися, а так все добре. Головне, що живі.
На сьогодні запланована сесія міськради. На порядку денному - одне питання - ліквідація наслідків та допомога постраждалим.
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