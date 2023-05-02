Міністра оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований росією Крим без ведення бою. Про це повідомляє The Atlantic.

Як зазначено у статті, всі розуміють, що Крим має досить стратегічне значення. Щобільше, за період окупації Росія перетворила півострів з туристичного на щось схоже на російський авіаносець,

На півострові з'явились в'язниці для військовополонених громадян України. Він також використовується для транспортування краденого українського зерна.

Крим ми візьмемо без бою.

Варто зауважити, що після вибухів на мосту, який поєднує рф та Крим, на об'єктах інфраструктури та транспортних вузлах - півострів почала залишати велика кількість росіян, які жили там під час окупації.