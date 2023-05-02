"Візьмемо без бою": Резніков про повернення Криму [ Редагувати ]
Міністра оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований росією Крим без ведення бою. Про це повідомляє The Atlantic.
Як зазначено у статті, всі розуміють, що Крим має досить стратегічне значення. Щобільше, за період окупації Росія перетворила півострів з туристичного на щось схоже на російський авіаносець,
На півострові з'явились в'язниці для військовополонених громадян України. Він також використовується для транспортування краденого українського зерна.
Крим ми візьмемо без бою.
Варто зауважити, що після вибухів на мосту, який поєднує рф та Крим, на об'єктах інфраструктури та транспортних вузлах - півострів почала залишати велика кількість росіян, які жили там під час окупації.
по темі
Нафтобаза, яка згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом Чорноморський флот рф
У четвер, 13 квітня, у східній частині Криму пролунали вибухи
Окупантам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму
Через поразки на полі бою кремль може готувати черговий "жест доброї волі". Не виключено, що рф може оголосити його під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни
Попри значні втрати окупанти продовжують тиснути на сході