У середу, 3 травня, окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє МВС.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського обстрілу троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. Це працівники та відвідувачі закладу.

Всі оперативні служби на місці та надають допомогу людям.