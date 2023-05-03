Окупанти вдарили по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є жертви [ Редагувати ]
У середу, 3 травня, окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє МВС.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського обстрілу троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. Це працівники та відвідувачі закладу.
Всі оперативні служби на місці та надають допомогу людям.
З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити.
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