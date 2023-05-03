"Залишайтеся в укриттях": Херсон під обстрілом [ Редагувати ]
У середу, 3 березня, Херсон вкотре перебуває під обстрілом окупантів. Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Facebook.
Вже відомо про постраждалих, людей просять не залишати укриттів.
Шановні мешканці! Знаходьтеся дома та в укриттях ! Місто під обстрілом є постраждалі!!! Особливо центр та район жд вокзалу!!!
За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, обстріл Херсона може повторитися.
Прошу всіх мешканців Херсона уникати відкритих просторів. Обстріл може повторитися.
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