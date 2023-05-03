У ніч проти середи, 3 травня, у районі російського кремля, пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи по силі були схожа на гуркіт грому.

При цьому росіяни додають, що бачили "іскри у небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни".

У прес-службі диктатора володимира путіна заявили, що російські військові та спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати кремль.

При цьому повідомляється, що постраждалих внаслідок "атаки" немає, путін також не постраждав. Його графік залишається без змін.

Зазначається, кремль розцінив ці дії як "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".

Також повідомляється, що рф "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Тим часом мер москви сергій собянін заявив, що влада ухвалила рішення про введення заборони на запуск дронів у місті, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів влади.

За його словами, рішення ухвалили "для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".