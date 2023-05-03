"Скоро у нас будуть наступальні дії, а після них - літаки" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром розпочне наступальні дії. Після цього, є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки.
Про це свідчить його заява під час спільної прес-конференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.
Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки...
Президент Володимир Зеленський поясним причину візиту:
Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів.
За словами Володимира Зеленського, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ.
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