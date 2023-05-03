У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що саме оборона від російської агресії була ключовою темою переговорів у Фінляндії.

Також обговорили підготовку наступного санкційного пакету Євросоюзу проти росії за терор і дотримання діючих санкцій, які росія постійно намагається обходити.

"Маємо пам’ятати всі: що жорсткіше тиснемо на агресора, то швидше закінчиться агресія. Вірю, що саме цей рік стане вирішальним для нашої перемоги", - додав він.