Поїздка до Фінляндії: Зеленський назвав ключову тему пермовин [ Редагувати ]
У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що саме оборона від російської агресії була ключовою темою переговорів у Фінляндії.
Також обговорили підготовку наступного санкційного пакету Євросоюзу проти росії за терор і дотримання діючих санкцій, які росія постійно намагається обходити.
"Маємо пам’ятати всі: що жорсткіше тиснемо на агресора, то швидше закінчиться агресія. Вірю, що саме цей рік стане вирішальним для нашої перемоги", - додав він.
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