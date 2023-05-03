Зеленський вперше відреагував на "атаку" на Кремль [ Редагувати ]
Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора володимира путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.
Зеленського попросили прокоментувати звинувачення України у нібито атаці на Кремль.
"Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло для всіх: ми не атакуємо ані путіна, ані Москву", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села та міста.
по темі
Україна готує великий пакет санкцій проти росії
У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує потужні кроки у створенні трибуналу для росії
У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв
В Угорщині є політична заплутаність політичних еліт країни. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає другом ворога Альянсу - Росію
У пʼятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл рф