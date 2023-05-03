Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора володимира путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.

Зеленського попросили прокоментувати звинувачення України у нібито атаці на Кремль.

"Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло для всіх: ми не атакуємо ані путіна, ані Москву", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села та міста.