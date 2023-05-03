Зросла кількість жертв російських ударів по Херсону [ Редагувати ]
Вибухи
Знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Під час телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області загинуло 19 людей, 47 - поранені.
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