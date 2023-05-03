Зеленський про продовження "зернової угоди": ми не шукаємо зацікавленості росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна не шукає зацікавленості росії у продовженні "зернової угоди", а очікує виконання домовленостей з партнерами щодо цієї ініціативи.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.
"Я не бачу зацікавленості Росії продовжувати зернову ініціативу, але це відбувається щоразу. Але ми не шукаємо зацікавленості Росії. Ми шукаємо виконання домовленостей з нашими партнерами", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що в України є чіткі домовленості щодо зернової ініціативи з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
"Наші домовленості продовжуються. Ми плануємо продовжити нашу ініціативу. Вони зі свого боку мають розмову з російською стороною. Вони повинні з ними погоджувати продовження цього коридору, який так потрібен іншим країнам світу", - наголосив президент.
по темі
Україна цього тижня отримала велику кількість військової техніки. Це значно посилить можливості України до оборони та контрнаступу
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни
У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем
Сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петр Павлом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою
Росія у середу, 26 квітня, вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів