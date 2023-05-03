"Атака" безпілотників на кремль: у росії порушили кримінальну справу [ Редагувати ]
Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу через нібито атаку дронів на кремль.
Про це повідомляє пресслужба ск рф.
У відомстві зазначають, що кримінальну справу порушили за дорученням голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна.
Правоохоронці країни-агресора, незважаючи на те, що розслідування тільки розпочалося, вже встигли знайти винних. Вони стверджують, що спробу "атаки" на кремлівську резиденцію диктатора володимира путіна нібито організував "київський режим".
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