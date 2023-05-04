Студія Warner Bros. представила перший трейлер фільму "Дюна-2" (Dune: Part Two) - сиквела картини, обидві частини якої зняв режисер Дені Вільнев.

"Дюна-2" - це екранізація другої половини однойменного роману Френка Герберта. Сюжет фільму побудований навколо історії герцога Пола Атрейдеса (Тімоті Шаламе), який вирушає на планету Арракіс, щоб боротися за майбутнє свого народу та своєї родини.

У другій частині, ті, хто вижив після подій першого фільму - Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе) і леді Джесіка (Ребека Фергюсон), об'єднуються з племенем фріменів і Чані Кайнз (дівчина з видінь Пола у виконанні Зендеї), щоб помститися змовникам і принести мир на планету Арракіс.

У другій частині до франшизи приєднаються Флоренс П'ю (зіграє Ірулан Корріно), Леа Сейду (Леді Марго) та Остін Батлер (Фейд-Раут Харконнен). Також у фільмі з'являться Джош Бролін (Гурні Халлек), Дейв Батіста (Глоссу Раббан Харконнен), Хав'єр Бардем (Стілгар) та Стеллан Скаршгорд (барон Володимир Харконнен).

Вільнев описує сіквел "Дюни" як "епічне військове кіно" і зазначає, що жодних стрибків у часі між першою та другою частиною не буде. Крім того, другий фільм повністю відзняли на IMAX-камери, тоді як у першій картині було лише 40% сцен у цьому форматі.

Світова прем'єра другої "Дюни" відбудеться 3 листопада 2023 року.

Роман "Дюна" вийшов у 1965 році і є першою книгою у серії "Хроніки Дюни". У центрі сюжету - війна роду Атрейдесів та Харконненов за контроль над піщаною планетою Арракіс, відомою також як Дюна. Планета є єдиним відомим у Всесвіті джерелом спайсу - мінералу, який необхідний навігаторам (людам, що мутували) для управління космічними кораблями.

Перша екранізація роману вийшла 1984 року. Її режисером став Девід Лінч. У головних ролях у цій стрічці були зайняті Кайл Маклахлен, Стінг, Макс фон Сюдов та інші актори. Для багатьох ця стрічка стала культовою, але у прокаті картина Лінча провалилася. При бюджеті $42 млн стрічка зібрала $27 млн.