Нічна атака Києва: всі ракети та дрони росіян було знищено [ Редагувати ]
Під час нічної атаки по Києв сили ППО збили всі дрони-камікадзе та ракети росіян.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що це вже третя атака столиці за чотири дні травня. Так, росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed та ракети, ймовірно, балістичного типу.
"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями - без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури", - сказав Попко.
Крім цього, зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали.
"В результаті нічної повітряноі атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась.
Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території", - додав Попко в окремій публікації.
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