Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та один з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.

Очікується, що президент України виступить сьогодні в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні РФ під час війни проти України.

При цьому точні деталі візиту глави держави до Нідерландів поки невідомі.

Своєю чергою нідерландський експерт з питань Східної Європи Боб Дін в ефірі Nieuwsuur висловив думку, що український президент, ймовірно, у своїй промові "підкреслить важливість правосуддя та відшкодування збитків" у Гаазі, як в місті миру та справедливості.