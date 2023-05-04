Зеленський прибув до Нідерландів [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу.
Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та один з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.
Очікується, що президент України виступить сьогодні в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні РФ під час війни проти України.
При цьому точні деталі візиту глави держави до Нідерландів поки невідомі.
Своєю чергою нідерландський експерт з питань Східної Європи Боб Дін в ефірі Nieuwsuur висловив думку, що український президент, ймовірно, у своїй промові "підкреслить важливість правосуддя та відшкодування збитків" у Гаазі, як в місті миру та справедливості.
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