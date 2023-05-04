Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом у Нідерландах. Після чого він відвідає Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це повідомляє NOS.
Місцеве видання NOS повідомило, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сенату Генеральних штатів у Гаазі, де вже виступив із промовою.
Що сказав Зеленський на засіданні, поки невідомо, але депутат парламенту від партії GroenLinks Том ван дер Лі назвав промову "вражаючою".
Indrukwekkende toespraak zojuist van president #Zelensky in de Verenigde Vergadering van de Staten Generaal.#slavaukraini pic.twitter.com/Ous6biYE24— Tom van der Lee (@TomvanderLee) May 4, 2023
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