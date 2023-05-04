У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом у Нідерландах. Після чого він відвідає Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це повідомляє NOS.

Місцеве видання NOS повідомило, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сенату Генеральних штатів у Гаазі, де вже виступив із промовою.

Що сказав Зеленський на засіданні, поки невідомо, але депутат парламенту від партії GroenLinks Том ван дер Лі назвав промову "вражаючою".