"Врятували тисячі життів": Зеленський подякував Нідерландам за Patriot [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський подякував за системи ППО Patriot для України під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це стало відомо під час ефіру телемарафону.
Хочу подякувати королівству Нідерланди за вашу повсякчасну підтримку, за системи Patriot, які зокрема вже врятували тисячі українських життів.
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