У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може ще більше зміцнити свою оборону завдяки броньованій техніці та сучасній авіації. Немає жодних причин для відмови у питанні постачання літаків. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії.

Ми зараз стикаємося із численими безпековими проблемами і дуже хочемо отримати якомога швидше те, що обіцяно нам. Дуже закликаю Бельгію і Нідерланди долучатися до якомога швидших поставок, зокрема уклавши договір щодо прискорення поставок, створення коаліції з надання нових озброєнь, на кшталт танкової коаліції.

Глава держави додав, що лідери країн Північної Європи у розмові висловили готовність створити коаліцію для постачання броньованої техніки.

Також Зеленський закликав надати Україні сучасні військові літаки. Він наголосив, що немає причин для відмови у цьому питанні.