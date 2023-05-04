"Немає жодних причин для відмови": Зеленський про передачу літаків Україні [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може ще більше зміцнити свою оборону завдяки броньованій техніці та сучасній авіації. Немає жодних причин для відмови у питанні постачання літаків. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії.
Ми зараз стикаємося із численими безпековими проблемами і дуже хочемо отримати якомога швидше те, що обіцяно нам. Дуже закликаю Бельгію і Нідерланди долучатися до якомога швидших поставок, зокрема уклавши договір щодо прискорення поставок, створення коаліції з надання нових озброєнь, на кшталт танкової коаліції.
Глава держави додав, що лідери країн Північної Європи у розмові висловили готовність створити коаліцію для постачання броньованої техніки.
Також Зеленський закликав надати Україні сучасні військові літаки. Він наголосив, що немає причин для відмови у цьому питанні.
Ми також дуже потребуємо сучасних літаків військових. Немає жодного раціонального обґрунтування відмовляти у цьому. Ми маємо зміцнити крила України, аби пришвидшити мир.
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