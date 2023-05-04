У пекельних умовах воюють і захисники Бахмута. Силам оборони вдається утримувати частину міста та дороги.

Понад 30 обстрілів протягом доби здійснили російські загарбники по Донеччині. Під ударом терористичних військ Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка. Окупанти не полишають надії захопити Мар'їнку та Бахмут. Утім, їхні атаки розбиваються об надійний захист Сил оборони. Про ситуацію на Сході докладніше далі у нашому огляді.

Донеччина під шквальним вогнем окупантів. Загарбники обстрілюють тилові міста. Це наслідки ударів ракетами С-300 по Краматорську. Рашисти не зраджують собі й цілять у цивільних. Цього разу понівечили дитячий садок, коледж та будинки мирних жителів. Минулося без жертв. Двічі під обстріл потрапляла Костянтинівка. Московити гатили дронами та артилерією. Поранено 2 людей.

Оце воронка від прильоту, а це наслідки: у 5-поверховому будинку майже немає вцілілих вікон.

На Авдіївському напрямку СБУ затримали зрадника, який здавав ворогові обстановку навколо військових об'єктів у столиці. Найманець кремля мобілізувався до лав ЗСУ. Утім, його викрили та заарештували.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про базування Сил оборони у місті Києві. Для цього об'їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об'єктів. Отримані відомості відправляв через підконтрольний чат-бот у месенджері "Телеграм". Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами передачі агресору закритих відомостей.

Сама Авдіївка щодня зазнає нещадних артилерійських обстрілів. У місті досі перебуває більше тисячі жителів.

Ось настільки зруйнований будинок, але десь звідти лунає музика, і в таких польових умовах люди живуть у 2023 році.

Ворог досі намагається наступати у Мар'їнці та Бахмуті. Сили оборони тримаються у надскладних умовах. Мар'їнку окупанти перетворили на кам'яну пустелю. Будинки зруйновані до фундаменту. Наші воїни щодня відбивають по кілька атак загарбників.

У пекельних умовах воюють і захисники Бахмута. Силам оборони вдається утримувати частину міста та дороги.

Найтяжче в цій війні - це піхоті. Оскільки окремим підрозділам прилітає те, що недолетіло по піхоті, а окремим те, що перелетіло. Все, що б'є в ціль - потрапляє по піхоті. Таким чином вони намагаються нашу піхоту вибити.

Бої тривають посеред багатоповерхівок. Найгарячіше біля медичного та індустріального коледжів.

Безглузді їхні ці атаки, які приводять тільки до втрат, каліцтва. Скільки вже полів всіяно їхніми трупами. Просто ця вся їхня затія звелася до цього міста, об який вони б'ються майже рік.

Тим часом на Луганщині поліцейські продовжують забезпечувати гуманітарною допомогою жителів деокупованих сіл. Ці території досі під щільним вогнем противника.

Та люди все одно не бажають покидати рідних домівок. Тому, ризикуючи життям, поліцейські везуть їм ліки та продукти.