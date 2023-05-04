Повне медичне обстеження у найвіддаленіших гірських населених пунктах. Тепер це можливо. На Буковині працює виїзна мобільна бригада лікарів з перинатального центру. Медики обстежують пацієнтів у далеких селах, де немає ні сучасного обладнання, ні фахівців. Роблять це безкоштовно. Графік виїздів мобільної клініки розписаний вже до кінця літа. Наша кореспондентка - Ольга Лучек, разом з медичною бригадою побувала у Балківцях. Це село на кордоні з Молдовою.

8-ма ранку. На території обласного перинатального центру готується до виїзду ось ця швидка. На перший погляд - звичайна, та всередині тут ціла сучасна клініка. Водій Омелян Васильович ретельно все оглядає перед поїздкою. Маршрут сьогодні у нас...

Село Балківці, яке знаходиться за 75 кілометрів під молдавською границею.

Мобільна бригада медиків уже наїздила понад 5 тисяч кілометрів. Часом відстань долати складно, місцями й зовсім неможливо.

Омелян Альбота, водій:

Дорога важка, буває навіть не гравійна, машина хороша, нова, і ми справляємося.

Але перешкоди, цих лікарів не лякають, бо на них чекають пацієнти - дехто, з яких обстеження не проходив роками.

Нині ж людям пропонують повний чекап організму. Проєкт фінансує фонд народонаселення ООН, тож усі обстеження та консультації - для українців безкоштовні.

Любов Годнюк, заступник гендиректора Чернівецького обласного перинатального центру:

У цій мобільній виїзній бригаді працюють найпрофесійніші фахівці, вона оснащена найпередовішим технічним обладнанням, новий супероснащений автомобіль, гінекологічне крісло навіть є у цьому автомобілі, тому всі обстеження проводяться на надсучасному рівні.

Медики вже готові до відправки, хтось ще в поспіху допиває вранішню каву. Омелян Васильович вмикає проблискові маяки й в дорогу.

Зигзагом, об'їжджаючи численні ямкові перешкоди на своєму шляху, медики добралися до місця призначення.

У Балківцях біля місцевої амбулаторії люди від самісінького ранку вишикувалися у черзі. Омелян Васильович розвантажує медичне обладнання. Лікарі одразу беруться за огляд перших пацієнтів.

У Балківцях проживають 1300 людей. Звідси до кордону з Молдовою - 15 кілометрів. Зараз більше як пів сотні жителів села залишили всі свої справи й прийшли на медичне обстеження. Євгенія Михайлівна каже, роботи навесні багато, а здоров'я - підводить. Останній раз жінка обстежувалася кілька років тому.

Євгенія Михайлівна, жителька села Балківці:

Прийшла знати, як здоров'я.

Наталія Вудвуд, терапевт Чернівецького обласного перинатального центру:

Проводжу первинний огляд пацієнта, знімаю йому електрокардіограму, розшифровую її, беру кров з пальця на глюкозу, проводжу 4-компонентні тести на виявлення гепатитів, сифілісу та СНІДу. Також інспектую серце, легені.

Поруч на портативному апараті робить ультразвукове дослідження пацієнтам Юлія Валентинівна. Майже в кожного - знаходить проблеми.

У коридорі черга росте. Емілія Віссаріонівна до лікарів прийшла з кількома скаргами: турбує тиск, біль у суглобах. Каже, до найближчої лікарні - десятки кілометрів, автобусного сполучення немає.

Емілія Віссаріонівна, жителька села Балківці:

Треба наймати машину, бо я вже не годна, ноги не носять мене, все дорого коштує, а нам не хватає, пенсія мала.

У черзі стоїть і 17-річна Ольга. Дівчина після операції, прийшла зробити контрольне УЗД, аби переконатися, що все добре.

Ольга, жителька села Балківці:

Буває біль внизу живота, була операція, зараз треба ще на повторне УЗД.

Гінекологи кажуть, через рідкісні огляди, невиліковні захворювання у жінок виявляють частіше.

Володимир Купчанко, акушер-гінеколог Чернівецького обласного перинатального центру:

Поїхати вже кудись навіть у район людям деколи досить таки важко, деколи й фінансово не так легко, інколи й дороги такі не зовсім. Хтось немає свого транспорту, це переважно старші люди, яким досить-досить таки непросто. І ми часто бачимо, що основні наші пацієнти на цих виїздах - це є люди, яким 60+, хто ще молодий ще десь може поїхати, а такі люди потребують допомоги.

Завдяки роботі лікарів виїзної мобільної бригади допомогу у віддалених населених пунктах Чернівецької області вже отримали тисячі людей. І графік у медиків розписаний до кінця серпня.