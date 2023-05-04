На Буковині запрацювала мобільна виїзна бригада лікарів для віддалених населених пунктів [ Редагувати ]
Повне медичне обстеження у найвіддаленіших гірських населених пунктах. Тепер це можливо. На Буковині працює виїзна мобільна бригада лікарів з перинатального центру. Медики обстежують пацієнтів у далеких селах, де немає ні сучасного обладнання, ні фахівців. Роблять це безкоштовно. Графік виїздів мобільної клініки розписаний вже до кінця літа. Наша кореспондентка - Ольга Лучек, разом з медичною бригадою побувала у Балківцях. Це село на кордоні з Молдовою.
8-ма ранку. На території обласного перинатального центру готується до виїзду ось ця швидка. На перший погляд - звичайна, та всередині тут ціла сучасна клініка. Водій Омелян Васильович ретельно все оглядає перед поїздкою. Маршрут сьогодні у нас...
Село Балківці, яке знаходиться за 75 кілометрів під молдавською границею.
Мобільна бригада медиків уже наїздила понад 5 тисяч кілометрів. Часом відстань долати складно, місцями й зовсім неможливо.
Омелян Альбота, водій:
Дорога важка, буває навіть не гравійна, машина хороша, нова, і ми справляємося.
Але перешкоди, цих лікарів не лякають, бо на них чекають пацієнти - дехто, з яких обстеження не проходив роками.
Нині ж людям пропонують повний чекап організму. Проєкт фінансує фонд народонаселення ООН, тож усі обстеження та консультації - для українців безкоштовні.
Любов Годнюк, заступник гендиректора Чернівецького обласного перинатального центру:
У цій мобільній виїзній бригаді працюють найпрофесійніші фахівці, вона оснащена найпередовішим технічним обладнанням, новий супероснащений автомобіль, гінекологічне крісло навіть є у цьому автомобілі, тому всі обстеження проводяться на надсучасному рівні.
Медики вже готові до відправки, хтось ще в поспіху допиває вранішню каву. Омелян Васильович вмикає проблискові маяки й в дорогу.
Зигзагом, об'їжджаючи численні ямкові перешкоди на своєму шляху, медики добралися до місця призначення.
У Балківцях біля місцевої амбулаторії люди від самісінького ранку вишикувалися у черзі. Омелян Васильович розвантажує медичне обладнання. Лікарі одразу беруться за огляд перших пацієнтів.
У Балківцях проживають 1300 людей. Звідси до кордону з Молдовою - 15 кілометрів. Зараз більше як пів сотні жителів села залишили всі свої справи й прийшли на медичне обстеження. Євгенія Михайлівна каже, роботи навесні багато, а здоров'я - підводить. Останній раз жінка обстежувалася кілька років тому.
Євгенія Михайлівна, жителька села Балківці:
Прийшла знати, як здоров'я.
Наталія Вудвуд, терапевт Чернівецького обласного перинатального центру:
Проводжу первинний огляд пацієнта, знімаю йому електрокардіограму, розшифровую її, беру кров з пальця на глюкозу, проводжу 4-компонентні тести на виявлення гепатитів, сифілісу та СНІДу. Також інспектую серце, легені.
Поруч на портативному апараті робить ультразвукове дослідження пацієнтам Юлія Валентинівна. Майже в кожного - знаходить проблеми.
У коридорі черга росте. Емілія Віссаріонівна до лікарів прийшла з кількома скаргами: турбує тиск, біль у суглобах. Каже, до найближчої лікарні - десятки кілометрів, автобусного сполучення немає.
Емілія Віссаріонівна, жителька села Балківці:
Треба наймати машину, бо я вже не годна, ноги не носять мене, все дорого коштує, а нам не хватає, пенсія мала.
У черзі стоїть і 17-річна Ольга. Дівчина після операції, прийшла зробити контрольне УЗД, аби переконатися, що все добре.
Ольга, жителька села Балківці:
Буває біль внизу живота, була операція, зараз треба ще на повторне УЗД.
Гінекологи кажуть, через рідкісні огляди, невиліковні захворювання у жінок виявляють частіше.
Володимир Купчанко, акушер-гінеколог Чернівецького обласного перинатального центру:
Поїхати вже кудись навіть у район людям деколи досить таки важко, деколи й фінансово не так легко, інколи й дороги такі не зовсім. Хтось немає свого транспорту, це переважно старші люди, яким досить-досить таки непросто. І ми часто бачимо, що основні наші пацієнти на цих виїздах - це є люди, яким 60+, хто ще молодий ще десь може поїхати, а такі люди потребують допомоги.
Завдяки роботі лікарів виїзної мобільної бригади допомогу у віддалених населених пунктах Чернівецької області вже отримали тисячі людей. І графік у медиків розписаний до кінця серпня.
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