Щодня - росія чинить нові воєнні злочини. Внаслідок учорашніх масованих обстрілів Херсона загинули 23 людини. Ще 46 дістали поранень, серед них - двоє дітей. Це була чи не найбільша атака на місто за останні місяці. По житлових кварталах, вокзалу, гіпермаркету - ворог гатив з артилерії.

Відзавтра о 20:00 місто фактично закриють, почне діяти триденна комендантська година. Яка зараз ситуація в Херсоні в наступному сюжеті.

На пероні Львівського залізничного вокзалу сьогодні жваво та особливо. Зустрічають потяг з Херсону. Вагони хоч і пошкоджені, але змогли доставити пасажирів до пункту призначення. Світлана згадує, коли сідали в посічений потяг у Миколаєві, вже знали про те, що на попередній станції він потрапив під обстріл.

Світлана Холотюк, пасажирка з Миколаєва:

Його встигли відчепити. У вагон попало. А 2 прийшли в Миколаїв - скла не було. Причепили 5 чи 6 вагонів здається. Ми довго стояли. За ніч вони нагнали цей час.

Третього травня під час чергової атаки росіян на Херсон один зі снарядів влучив по залізничному вокзалу. Евакуаційний потяг зайнявся. ДСНСівці працювали попри повторні обстріли в місті. А провідники розгорнули справжню рятувальну операцію, аби зберегти техніку і людей. Щоправда, один з працівників "Укрзалізниці" отримав поранення. Але наразі почувається добре.

Іван Танасюк, начальник пасажирського потягу:

Телефоном давали вказівки, щоб машиніст зупинився і були стягнуті автосцепки, щоб роз'єднати, коли потяг зупинився. У нас вийшло роз'єднати замки. І потім відтягнули вагони на безпечне місце.

Напередодні в Херсоні весь день було гаряче. Посеред білого дня ворог обстріляв також супермаркет повний людей.

Я встигла вискочити в коридор. Там з прилавків почали товари падати. І люди там падали. Потім почали виносити. Тут стояла швидка. Виносили постраждалих.

Максим, постраждалий:

Йшов до каси, і як бахнуло. Люди поранені, відкрили запасний вихід, я біг, попало по руці та нозі.

Дмитро Плетенчук, начальник пресслужби тактичної групи "Грім":

Ці обстріли не були обгрунтовані ніякою військовою доцільністю. Вогневе ураження наносилося виключно по цивільних об'єктах. Це продуктовий супермаркет у мене за спиною. В цей момент люди просто купували собі їжу. В цей момент в нього прилетів "Град". Кілька людей всередині загинули.

Зранку ворожа армія атакувала єдиний в Херсоні будівельний гіпермаркет. 3 працівників загинули, відвідувачі отримали поранення. Після цього керівництво закладу вирішило його закрити.

Сергій Труба, житель Херсона:

Постраждали також домівки у людей, повилітали вікна. Всі служби задіяні. І газова служба ремонтує сьогодні, і волонтери зашивають вікна. Страшно було вчора дуже. Дуже сильні прильоти.

Нині на Херсонщині готують шляхи евакуації населення на випадок масових обстрілів. А з 8 вечора п'ятниці до 6-ої ранку понеділка в обласному центрі запровадили комендантську годину.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Пересуватися та знаходитися на вулицях міста заборонено. Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд. То ж прошу завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі.

Загалом напередодні під час обстрілу окупантів в Херсоні загинули 23 людини. Постраждало 46. В місті триває триденна жалоба.