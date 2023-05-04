Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час останньої повітряної тривоги сьогодні, 4 травня, увечері.

Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито", - розповів Попко.

За його словами, інформації щодо постраждалих немає.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що після вибухів у Солом'янському районі столиці почалася пожежа.

Уламки безпілотника впали на 4-поверхову будівлю, на місці вже працюють рятувальники.

Наразі вони локалізують пожежу, площа загоряння — 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.