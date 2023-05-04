Були гучні вибухи: над Києвом збили дрон під час повітряної тривоги (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час останньої повітряної тривоги сьогодні, 4 травня, увечері.
Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито", - розповів Попко.
За його словами, інформації щодо постраждалих немає.
При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що після вибухів у Солом'янському районі столиці почалася пожежа.
Уламки безпілотника впали на 4-поверхову будівлю, на місці вже працюють рятувальники.
Наразі вони локалізують пожежу, площа загоряння — 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.
по темі
Під час нічної атаки по Києв сили ППО збили всі дрони-камікадзе та ракети росіян
Сили протиповітряної оборони вночі знищили всі ворожі дрони-камікадзе, які виявили навколо Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко
Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. У цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги
Як власник "Київ-Терміналу", Сомхішвілі вже звертався до Президента України з проханням захистити його права як інвестора у спорі з мерією Києва щодо реконструкції Харківської площі у Києві
Про вбитих рашистами українських медійників - говорили навіть у головному офісі ООН. Адже наша війна, на жаль, одна із найбільших жорстоких і нещадних до всіх, і до репортерів зокрема. Далі кілька історій наших героїчних колег.