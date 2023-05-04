Поки росіяни волають про злочинні салюти над кремлем, географія фейєрверків в їхній країні шириться щодня. То тут, то там - палають нафтобази, і у вогні знищується пальне, що закінчується необхідним російським військам.

А в інших містах - летять з колій вантажні потяги. Рашисти видають химерні формулювання про втручання якихось невідомих осіб. Втім, експерти запитують, що це, як не підготовка Києва до контрнаступу і не війна логістики, в якій перемагає Київ. Продовжить - Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

"Контрнаступ України". Два слова, які на росіян наводять жах. Варто нашим захисникам отримати певні успіхи на фронті, як пропагандистські помийки та генерали російського війська починають голосно кричати - почалося, українці пішли у контрнаступ. Що вже й казати про пожежі та вибухи, що день у день відбуваються на тимчасово окупованих територіях та й у самій росії. Останнім часом там усе палає! У вогні нафтобази. Аеродроми. Порти!

Ось кадри з Криму. У Севастополі - після атаки дронів - спалахнула база з пальним!

Це пальне! Отакої, що коїться! Ну, будемо чекати, що по новинах скажуть.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Абсолютно законні цілі для України, абсолютно законні дії українських сил безпеки й оборони. Що стосується Криму, що стосується інших тимчасово окупованих територій - Україна буде і надалі вживати всіх заходів для деокупації цих земель.

А так горів резервуар із нафтопродуктами у російському селищі Волна, це всього лише 15 кілометрів від Кримського мосту.

А в ніч на четвер у Краснодарському краї після удару безпілотника загорівся Ільський нафтопереробний завод. Саме звідси пальне постачається на Чорноморський флот рф.

Андрій Ковальов, військовий експерт:

Якщо горить нафтобаза, то десь для ворожої бронетехніки на Півдні України, умовно кажучи, не буде палива. Не буде палива - вона не буде їхати.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Іншими словами, генерали російської армії в чомусь праві - почалася нова фаза війни. Її можна умовно назвати "битвою логістики". Адже не буде палива - ворожа техніка не зможе рушити з місця. І загарбникам залишиться єдиний вихід - вчинити черговий "жест доброї волі", а по суті, просто втекти з України.

Андрій Ковальов, військовий експерт:

Якщо все вдасться, то піхоті з окопів, під тиском Сил оборони, доведеться втікати. Але втікати пішки. Оскільки знову ж таки кидати бронетехніку, яка буде без палива.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Стратегія просто ідеальна, кажуть військові експерти. Знищуючи нафтобази, ми зупиняємо ворожі танки, а відтак зберігаємо життя сотень українських солдатів! Словом, Збройні сили України знайшли слабке місце міфічного дракона, що зазіхнув на чужу печеру. Що більше проблем із логістикою матимуть вояки "другої армії світу", то скрутнішими будуть їхні справи на передовій!

Віктор Андрусів, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворогу стає все важче відновлювати свої запаси в техніці. Зараз по їхніх бригадах десь в середньому комплектація складає 38 відсотків. Це від штатної. Якщо ми ще більше наносимо цей удар, то ця комплектація падає до 20 відсотків, і не зважаючи на те, що вони можуть мобілізувати дуже багато м'яса. Це все не має значення, коли немає його на що посадити.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще одна важлива деталь! Безпілотники, що вражають нафтобази на тимчасово окупованих територіях, паралельно перевіряють на міцність російську протиповітряну оборону. Іншими словами, якщо дрон здатен залетіти на десятки кілометрів у ворожий тил, значить, росіяни взагалі не дбають про захист неба.

Роман Світан, військовий експерт:

Протиповітряних систем оборони в Криму, як з'ясувалося немає! В росії, у районі Севастопольської бухти, були зосереджені всі модифікації й системи зенітно-ракетних комплексів, а наші безпілотники їх пройшли. Тому російська ППО, як була дірявою ще у Радянському Союзі, такою й залишилася.

Дірки в небі, дірки на землі… У Брянській області - на станції Снєжецька днями здетонував вибуховий пристрій. Залізничні колії розірвані. З рейок зійшло двадцять вагонів! І це вже другий такий випадок за дві доби.

Михайло Манилюк, кореспондент: