Українські військові знищили 34 окупанти під Лиманом та Куп’янськом. Також бійцям вдалося підбити ворожий танк Т-90.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках під час трьох боєзіткнень вбито 34 окупанти, 79 поранено, ще трьох взято у полон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позиції українських військових і населені пункти росіяни за добу обстріляли 605 разів. Здійснили 16 авіанальотів.

На цій ділянці фронту підбито ворожі: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", дві станції радіоелектронної боротьби "Силок" і дві реактивні системи залпового вогню "Град", - додав Череватий.