Українські військові знищили купу росіян під Лиманом та Куп’янськом - Череватий [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові знищили 34 окупанти під Лиманом та Куп’янськом. Також бійцям вдалося підбити ворожий танк Т-90.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"На Лиманському та Куп’янському напрямках під час трьох боєзіткнень вбито 34 окупанти, 79 поранено, ще трьох взято у полон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позиції українських військових і населені пункти росіяни за добу обстріляли 605 разів. Здійснили 16 авіанальотів.
На цій ділянці фронту підбито ворожі: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", дві станції радіоелектронної боротьби "Силок" і дві реактивні системи залпового вогню "Град", - додав Череватий.
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