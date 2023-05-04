Зеленському показали нові Patriot для України [ Редагувати ]
Президенту Володимиру Зеленькому, під час його візиту до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано українським військовим.
Як пише заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
У своєму Facebook Сибіга опублікував фото з військовою технікою. Він нагадав, що Нідерланди - одна з країн-лідерів у допомозі Україні.
За його словами, Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.
"Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", - написав Сибіга.
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