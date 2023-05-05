Українські сім'ї можуть отримати допомогу у розмірі до 7000 гривень і навіть більше. Сума грошової допомоги залежить від складу сім'ї та виплачується одноразово. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати громадянам, які виїхали з небезпечних регіонів України евакуаційними потягами та автобусами. Лише за квітень допомоги було профінансовано на 16,2 мільйона гривень.

Фінансову допомогу від держави українці можуть отримати одразу після прибуття до місця призначення на вокзалі. Розмір виплат для дорослих становить 2000 гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю – 3000 гривень.

Таким чином, невелика сім'я, у складі якої двоє дорослих та одна дитина може отримати 7000 гривень одноразової допомоги на проживання. Якщо членів сім'ї більше, то й виплата відповідно вища.