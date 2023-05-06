ЗСУ знищили понад півтисячі окупантів: оновлені втрати росії [ Редагувати ]
Українські захисники за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 193 тисячі своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 7238 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,
- артилерійських систем - 2992 (+14) од,
- РСЗВ - 552 (+2) од,
- засоби ППО - 306 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка - 375 (+2).
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