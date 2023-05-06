Збиття ракети "Кинджал": в Повітряних силах зробили нову заяву [ Редагувати ]
Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети "Кинджал" над Києвом.
Про це повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК "Patriot" знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території росії", - пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" одразу.
"Причини цілком зрозумілі. На все свій час!", - додає пресслужба.
Нагадаємо, в Повітряних силах спочатку заперечили інформацію.
"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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