Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети "Кинджал" над Києвом.

Про це повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК "Patriot" знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території росії", - пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" одразу.

"Причини цілком зрозумілі. На все свій час!", - додає пресслужба.

Нагадаємо, в Повітряних силах спочатку заперечили інформацію.

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.