У Нікополі під щоденними обстрілами залишаються жити до 50 тисяч людей.

Безпілотники, важка та ствольна артилерія. Рашисти щодня обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. За майже 10 місяців ворожих атак у місті понівечено майже 4 тисячі обʼєктів. Утім, щоразу після чергового обстрілу люди разом із комунальниками беруться ліквідовувати наслідки. Наша знімальна група працювала у Нікополі під звуки ворожих залпів. Матеріал Олени Мендалюк - далі.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

10 ранку. Нікопольський район вже під ворожим вогнем. На прибережній території видніється дим від залпів.

Валерія, жителька Нікополя:

Дуже небезпечно було тільки що, коли був обстріл. Такий свист стоїть. Куди воно летить? Залпів, напевно, штук 10, по 4, по 9 залпів одночасно. - Тобто це з "Градів"? Ну так, щось свистіло.

Валерія прибирає осколки ворожих снарядів після нічного обстрілу. Окупанти вгатили просто у житлові будинки.

Володимир, житель Нікополя:

У дах прилетіло, і ось це вибуховою хвилею. Тут ось такі ворота металеві, вони ось там лежали.Зараз пообіцяли привезти профнастил. Вибухова хвиля була скажена. Газ перебитий в трьох місцях. Водопровід.

На сусідній вулиці на суцільні руїни російські снаряди перетворили й інші будинки...

Дивлячись на що перетворилась кімната, де спала вся родина у пані Іраїди перехоплює подих. Говорить, якби у ту ніч лишилися вдома - під завалами була б вона, чоловік і їхня донечка.

Іраїда, власниця зруйнованого будинку:

Чоловік спав на підлозі, а ми з дитиною спали на дивані. Можете пройти зняти. Якби ми тут знаходились, то нам би був гаплик усім.

Снаряд пройшов скрізь дах і вибив стіну.

Іраїда, власниця зруйнованого будинку:

Тут вікно було, таке велике вікно. Я від цього вікна не бачу навіть уламків. А так бачите масштаби руйнувань.

Росіяни поновили активність обстрілів Нікополя. Гатять щодня - і вдень, і вночі. Лише за останні три доби пошкоджено понад 70 приватних будинків. Загалом за майже 10 місяців у місті понівечено понад три тисячі вісімсот об'єктів.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Це приватні житлові будинки, це багатоквартирні будинки, день тому і лікарня була пошкоджена. Ми заклали резервний фонд понад 40 мільйонів на відбудову. Зараз роботи йдуть кожного дня і по відбудові, і по відновленню приватних будинків і там, де це потрібно.

Василь, житель Нікополя:

Вночі бачите побило. Вікна вивалило.

Кілька днів тому у двір пана Василя прилетів снаряд - вибило вікна разом зі стіною, зірвало частину даху. Вже все закрите плівкою. Дідусеві 95 років. Під час обстрілу він вже й не ховається, порається надворі. Каже, від смертоносних російських снарядів жодні стіни не врятують.

Василь, житель Нікополя:

З пів години тому стріляли ж. Напевно, "Гради". Не важкою артилерією, а "Градом" стріляли.

У Нікополі під щоденними обстрілами залишаються жити до 50 тисяч людей. І понад усе вони чекають, коли загарбників виженуть з української землі.