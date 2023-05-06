Напередодні керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики покинуть місто 10 травня, якщо не отримають боєприпасів від міноборони росії.

Донеччина під шквальним вогнем окупантів. Минулої доби, за даними військово-цивільної адміністрації - там загинуло п'ятеро цивільних. Ворог обстрілює і лінію фронту, і тилові міста.

Напередодні росіяни вдарили по Слов'янську, Краматорську та Авдіївці. Значних руйнувань зазнали промислова та цивільна інфраструктура міст. Епіцентром бойових дій, звісно, залишається Бахмут. Там ворожі війська застосовують заборонені боєприпаси. Зокрема, фосфорні снаряди. Тільки за минулу добу наші воїни відбили півсотні російських атак. Деталі - в нашому огляді.

Це наслідки ракетного обстрілу Авдіївки. Напередодні під час масштабної повітряної тривоги рашисти обстріляли лінію фронту та тилові міста Донеччини. Цілили по будинках та промисловій зоні.

А це відео з Краматорська. Внаслідок прильоту тут пошкоджена адмінбудівля Новокраматорського машинобудівельного заводу.

Руйнувань зазнали десятки багатоквартирних будинків, льодова арена, торговельний центр та АЗС.

Вгатили окупанти й по Слов'янську.

Вадим Лях, керівник Слов'янської міської військової адміністрації:

Місто обстріляли. 2 ракети С-300. Одна влучила у підприємство "Зевс-Кераміка". Тримаємось. Ми разом. Бережіть себе.

В епіцентрі боїв залишається Бахмут. Там - пекло на землі. Рашисти обстріляли фортецю та позиції наших військ запальними снарядами. Цю інформацію підтвердили у Командуванні Сил спеціальних операцій.

Бахмут рашисти стирають на попіл. Все через неспроможність досягти поставлених завдань - захопити місто до 9 травня. Напередодні керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики покинуть місто 10 травня, якщо не отримають боєприпасів від міноборони росії.

Наші військові зазначають: припасів у рашистів - достатньо. А от бойовики вочевидь, справді закінчуються. Поля на околицях міста-фортеці всіяні трупами окупантів.

Напередодні просто з-під лінії бойового зіткнення у Бахмуті наші правоохоронці разом із військовими вивозили людей.

Цивільні мешканці ховалися у підвалі, у них закінчувалася їжа.

Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали.

Попали під обстріл. Залетіло у вікно. Всі цілі, а мама померла.

Вдалося уникнути значних жертв. Нині евакуйовані вже у безпеці.

Руслан Осипеко, керівник поліції Донецької області: