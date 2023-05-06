Вона відмовилася від участі в іноземному співочому конкурсі - заради України. Тринадцятирічна співачка Софія Самолюк зі сцени престижного фестивалю Sanremo Junior проголосила, що не буде ділити сцену з представницею з рф. Бо ця країна вбила сотні українських дітей.

Юну співачку зараз підтримують всі - українські громадяни, селебрітіс та навіть дипломати. Руслан Смєщук продовжить.

Дорогі глядачі, я на цій сцені для того, щоб сказати, я вирішила що сьогодні не можу співати на цій сцені. Я дізналася, що тут є учасник з росії, держава яка вбила понад п'ятсот українських дітей. Я не можу виступати на одній сцені з представником терористичної держави.

Саме після цього відео - на пісенному конкурсі в італійському Сан-Ремо українці дізналися про тринадцятирічну співачку - Софію Самолюк. Дівчина відмовилася від мрії, але продемонструвала свою силу, волю та громадянську позицію. Їй почали дякувати, долучився навіть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нагородив юну співачку відзнакою МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:

Дорога Софія, я, як і мільйони українців, побачив коротке відео з тобою з Італії. Я хочу тобі за нього подякувати. Іноді для того, щоб перемогти в конкурсі не треба співати, малювати, створювати скульптуру - іноді потрібно просто зайняти позицію. Чесну позицію і продемонструвати, що ти є представницею народу, якій цінує свою гідність. Саме це - ти й зробила.

Сама Софія поки залишається в Італії, нам вдалося поспілкуватися зі співачкою скайпом.

Все моє життя я мрію стати відомою українською співачкою, виступати на великих сценах. Тому розумію, як зараз кожному нашому артисту, яку відповідальність він несе. А моя мрія не змінилася, тому я і відмовилася від участі в фестивалі.

Софія розповіла: вона спланувала свою промову майже як спецоперацію.

Я зі своєю мамою та викладачем написала короткий текст промови. Та перед виходом на сцену я його сховала у піджак. Бо весь цей час ми робили вигляд, що я буду виступати, я ходила на всі репетиції, тож я сховала текст у піджак, а перед виходом його дістала, щоб організатори нічого не побачили й не заборонили мені оголосити промову.

Дівчина впевнена на всі сто - зробила все правильно.

Зараз я відчуваю шалену підтримку від українців, я побачила купу коментарів, і я розумію, що я зробила все правильно. Мене також вразили репости від українських зірок, а особливо від Тіни Кароль, тому що це мій кумир, я завжди мріяла заспівати з нею разом.

І Софія вірить, що невдовзі її мрія втілиться в життя.