Відреагували на пригожинські погрози у кремлі аж надто стримано.

Пригожин пригрозив москві вивести свої війська з Бахмута. Очільник ПВК "Вагнер" звернувся до військового керівництва рф із відвертою лайкою і звинуватив його у відсутності постачання боєприпасів.

У зверненні кухар путіна показав ряди трупів російських найманців. Більше про його заяви та конфлікт із вищим військово-політичним керівництвом росії - подивіться в сюжеті Владислава Політа.

Вступайте до ПВК "Вагнер". Ще вчора вони були звичайними хлопцями...

А сьогодні - завдяки ЗСУ - левова частина з них "200-ті", "300-ті", в полоні чи просто втекли. Своїми численними пропагандистськими роликами очільник терористичної ПВК "Вагнер" Пригожин увесь час намагався залякати українців. Але щось пішло не так…

Ось це хлопці ПВК "Вагнер", які загинули сьогодні. Ще кров свіжа.

Провальні спроби вагнерівців загарбати українські міста не додали авторитету путінському кухарю. Конфлікт Пригожина із військово-політичним керівництвом в москві набирав обертів. Головний вагнерівець бомбардирував міноборони й генштаб країни-агресорки - в особах Шойгу та Герасимова - звинуваченнями. В нестачі боєприпасів, у бракові підтримки, а також - некомпетентності.

Спробуємо звернутися до керівництва міноборони, хоча вони, на жаль, усе сприймають гостро.

Поки керівник ПВК закидає та скаржиться, пригожинське військо - рідшає.

Позивний "Єнот", військовослужбовець ЗСУ:

Ідуть, повзуть. Зносять їх, там на кучку складають. Багато відео є на комп`ютері, наші ж хлопці літають там, де вони просто по лісах і біля дороги лежать. Трупи їхні. І коли є можливість забрати тіло якесь, щоби нормально поховати, вони їх не забирають. Ті лежать далі.

А от - і кульмінація напруги у відносинах між Пригожиним і москвою. Очільник терористичного угруповання слів не добирав.

У нас нестача боєприпасів 70 відсотків. Шойгу, Герасимов, де, с***, боєприпаси? Погляньте на них, с***!

І майже одразу - Пригожин пригрозив, що почне виводити ПВК з Бахмута з 10-го травня.

Навколовійськові бюрократи з першого травня фактично зупинили будь-яке постачання. Ми чекаємо на бойове розпорядження про вихід із Бахмута до дев'ятого числа, попри те, що боєприпаси в нас майже закінчилися.

Відреагували на пригожинські погрози у кремлі аж надто стримано.

Дмитро Пєсков, речник президента РФ, країни-агресора:

Звісно, ми бачили його заяву в ЗМІ. Але не можу це коментувати.

Що ж стоїть за заявами "вагнерівця"? У Головному управлінні розвідки України та ЗСУ - істерію Пригожина пов'язують ніяк не з відсутністю боєприпасів.

Андрій Черняк, Головне управління розвідки України:

Пригожин не буде виводити "вагнерівців" із Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до дев'ятого травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотримати свого слова.

Сергій Череватий, східне угруповання військ ЗСУ:

Понад місяць тому ми робили припущення, що якщо у "Вагнера" збережеться така динаміка втрат: 100 людей вбитими і більше за добу, і не відновиться джерело поповнення, яке вони брали з російських в'язниць, то в найближчому майбутньому вони будуть знищені. Так і виходить, тому це ніякий не "снарядний голод" про який Пригожин говорить.

До того ж подібні заяви Пригожина лунають не вперше. Наприклад, у квітні очільник ПВК "Вагнер" теж говорив про можливе виведення військ. Тоді він наголосив, цитую, що "вагнерівцям треба буде або організовано відійти, або залишитися та померти". І саме останнє чекає на російських найманців в Україні.