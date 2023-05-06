В Україні група інвалідності встановлюється спеціальною лікарською комісією, і дитина в цьому випадку не є винятком. Про це повідомляється на порталі Києва.

Що робити, якщо дитина, якій потрібно її встановити, не перебуває на території України, а знаходиться за кордоном.

На території України інвалідність дітям встановлюється лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).

Як зазначається, під час вимушеного довготривалого перебування за кордоном батьки, опікуни або законні представники дитини для встановлення інвалідності мають звернутися: