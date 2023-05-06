Як встановити інвалідність дитині, якщо вона перебуває за кордоном [ Редагувати ]
В Україні група інвалідності встановлюється спеціальною лікарською комісією, і дитина в цьому випадку не є винятком. Про це повідомляється на порталі Києва.
Що робити, якщо дитина, якій потрібно її встановити, не перебуває на території України, а знаходиться за кордоном.
На території України інвалідність дітям встановлюється лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).
Як зазначається, під час вимушеного довготривалого перебування за кордоном батьки, опікуни або законні представники дитини для встановлення інвалідності мають звернутися:
- до місцевого закладу охорони здоров’я;
- або зв’язатися зі своїм українським педіатром/сімейним лікарем, який спостерігав дитину до від’їзду.
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