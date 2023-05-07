Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб.

Про це він повідомив у Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили ракетою С-300 по території одного з автопарків. На місці інциденту працюють екстрені служби.

Через атаку росіян постраждали 5 осіб. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Медики надають постраждалим допомогу.