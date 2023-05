Український боксер Олександр Гвоздик достроково переміг латвійця Річарда Болотнікса. Десятираундовий поєдинок з професійного боксу у напівважкій вазі відбувся у Гвадалахарі (Мексика) на арені Akron Stadium в андеркарді чемпіонського бою Сауль Альварес - Джон Райдер (переміг Альварес).

Український екс-чемпіон світу переміг технічним нокаутом у шостому раунді.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn