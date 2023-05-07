Цього тижня українські партнери відзначились щодо допомоги, яку вони зможуть надати Україні та українцям.

Про це повідомляється у відеозверненні українського президента Володимира Зеленського.

"Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!", - сказав президент.

Він повідомив, що Україна наразі дуже детально опрацьовує нові кроки в допомозі й з іншими партнерами.