Зеленський про допомогу від партнерів: пропрацьовуємо нові кроки, очікуємо їх найближчим часом [ Редагувати ]
Цього тижня українські партнери відзначились щодо допомоги, яку вони зможуть надати Україні та українцям.
Про це повідомляється у відеозверненні українського президента Володимира Зеленського.
"Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!", - сказав президент.
Він повідомив, що Україна наразі дуже детально опрацьовує нові кроки в допомозі й з іншими партнерами.
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