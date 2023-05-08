На Одещині окупанти вдарили ракетами Х-22 (фото) [ Редагувати ]
Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала ударами ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі.
Окупанти запустили по Одещині вісім ракет з далеких бомбардувальників Ту-22М3, частина з них не досягла цілей, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.
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