У Славуті Хмельницької області чоловік підірвав гранату у квартирі та вбив свого батька. Про це повідомляє обласна поліція.

Трагедія сталася ввечері 6 травня. До поліції надійшла інформація, що в одній з квартир у місті відбувся вибух.

На місці події правоохоронці встановили, що 40-річний місцевий житель вчинив сварку з рідним братом та батьком за місцем їх спільного проживання. В ході конфлікту чоловік з метою вбивства родичів узяв бойову гранату та висмикнув кільце з чекою, після чого кинув її у бік брата.

Внаслідок вибуху всі учасники події отримали численні травми та були госпіталізовані до медичного закладу. 67-річний батько зловмисника - помер у лікарні, а його 37-річний брат перебуває у реанімаційному відділенні.

Бомбісту повідомили про підозру в незаконному придбанні та носінні боєприпасів (ч. 1 ст. 263 ККУ) та замаху на вбивство двох людей (ч. 2 ст. 15 п. 1 п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ), умисному заподіянні смерті людині (п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому загрожує довічне ув'язнення.

Де вбивця взяв гранату наразі встановлюють правоохоронці. Ані підозрюваний, ані його родичі стосунку до військової служби не мають.