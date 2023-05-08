Українців попередили про нову інформаційно-психологічну операцію росіян. Ворог розганяє фейки про "розкрадання грошей" міжнародних партнерів українською владою.

Про це повідомляє прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відомо, що у Facebook на рекламу росіяни поставили допис у соцмережі, в якому українську владу звинуватили у крадіжці допомоги, яку міжнародні партнери надають для боротьби з рф. Мовляв, країни надають "мільярдну допомогу", а бійцям "досі не вистачає ресурсів".

"Це - далеко не перша спроба росіян налаштувати українців проти влади та ослабити підтримку міжнародних партнерів. Насправді ж фактів розкрадання допомоги не фіксували ні партнери, ні міжнародні організації", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначили, аби не дати ворогу посіяти паніку та розбрат в Україні, важливо не реагувати на ІПСО росіян.

"Блокуйте подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки Facebook", - закликали українців.

Рекламні кампанії запустили зі сторінки у Facebook під назвою The newsr, яка маскується під "Новини та ЗМІ". За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 7 травня, а сторінку створили 6 травня.

"Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook. Сам акаунт - порожній", - додають в повідомленні.