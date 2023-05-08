Росіяни розганяють новий фейк про Україну: що вигадали окупанти [ Редагувати ]
Українців попередили про нову інформаційно-психологічну операцію росіян. Ворог розганяє фейки про "розкрадання грошей" міжнародних партнерів українською владою.
Про це повідомляє прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Відомо, що у Facebook на рекламу росіяни поставили допис у соцмережі, в якому українську владу звинуватили у крадіжці допомоги, яку міжнародні партнери надають для боротьби з рф. Мовляв, країни надають "мільярдну допомогу", а бійцям "досі не вистачає ресурсів".
"Це - далеко не перша спроба росіян налаштувати українців проти влади та ослабити підтримку міжнародних партнерів. Насправді ж фактів розкрадання допомоги не фіксували ні партнери, ні міжнародні організації", - йдеться в повідомленні відомства.
Там зазначили, аби не дати ворогу посіяти паніку та розбрат в Україні, важливо не реагувати на ІПСО росіян.
"Блокуйте подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки Facebook", - закликали українців.
Рекламні кампанії запустили зі сторінки у Facebook під назвою The newsr, яка маскується під "Новини та ЗМІ". За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 7 травня, а сторінку створили 6 травня.
"Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook. Сам акаунт - порожній", - додають в повідомленні.
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