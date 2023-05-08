Майбутніх водіїв в Україні чекають нові правила [ Редагувати ]
В Україні з липня 2023 року починають діяти зміни у роботі сервісів МВС. Зменшиться їхня кількість майже вдвічі, а також здавати іспити на отримання водійських прав треба буде під повним цифровим наглядом.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
У такий спосіб планується знищити корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права. Для складання іспиту з теорії не потрібно буде обов'язково записуватись до автошколи, а вивчати самостійно.
"Хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість здачі іспитів", - пояснив міністр внутрішніх справ України.
Перед іспитами необхідно буде пройти ідентифікацію обличчя, а самі вони проходитимуть під повним цифровим наглядом.
"На липень цього року плануємо старт змін в роботі сервісних центрів. Ми провели аудит роботи центрів: зараз їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів. Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними і прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, в том числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити", - зазначив Клименко.
За його словами, класи обладнають до кінця року камерами таким чином, щоб не було "сліпих зон". Водночас до громадян з інвалідністю виїжджатимуть мобільні сервісні центри.
До кінця цього року планують обладнати близько 150 авто камерами на 360 градусів, аби було видно учня, інструктора, планшет, можливі порушення та підказки. Водночас в автомобілі вбудують трекери, які визначатимуть маршрут руху, і буде повний аудіозапис салону.
"Ми створюємо в МВС відповідний контролюючий моніторинговий підрозділ, який буде займатися перевіркою корупційних фактів, про які будемо отримувати інформацію. Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів", – додав глава МВС.
Засвоїти правила поведінки за кермом на практиці, як і раніше, можна буде тільки у спеціалізованих закладах.
Крім того, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко у лютому анонсувала запуск в Україні окремих автошкіл для громадян з інвалідністю чи іншими особливими потребами. Автошкола готуватиме до 300 людей на рік у змішаних інклюзивних групах. Перед навчанням треба буде проходити медогляд.
Для отримання водійських прав необхідно виконати п'ять етапів:
- медико-соціальна експертна комісія;
- одержання медичної довідки;
- навчання в автошколі на базі установ вищої освіти МВС;
- складання теоретичного іспиту в сервісних центрах;
- практична підготовка та іспит.
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