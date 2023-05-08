В Україні з липня 2023 року починають діяти зміни у роботі сервісів МВС. Зменшиться їхня кількість майже вдвічі, а також здавати іспити на отримання водійських прав треба буде під повним цифровим наглядом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

У такий спосіб планується знищити корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права. Для складання іспиту з теорії не потрібно буде обов'язково записуватись до автошколи, а вивчати самостійно.

"Хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість здачі іспитів", - пояснив міністр внутрішніх справ України.

Перед іспитами необхідно буде пройти ідентифікацію обличчя, а самі вони проходитимуть під повним цифровим наглядом.

"На липень цього року плануємо старт змін в роботі сервісних центрів. Ми провели аудит роботи центрів: зараз їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів. Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними і прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, в том числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити", - зазначив Клименко.

За його словами, класи обладнають до кінця року камерами таким чином, щоб не було "сліпих зон". Водночас до громадян з інвалідністю виїжджатимуть мобільні сервісні центри.

До кінця цього року планують обладнати близько 150 авто камерами на 360 градусів, аби було видно учня, інструктора, планшет, можливі порушення та підказки. Водночас в автомобілі вбудують трекери, які визначатимуть маршрут руху, і буде повний аудіозапис салону.

"Ми створюємо в МВС відповідний контролюючий моніторинговий підрозділ, який буде займатися перевіркою корупційних фактів, про які будемо отримувати інформацію. Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів", – додав глава МВС.

Засвоїти правила поведінки за кермом на практиці, як і раніше, можна буде тільки у спеціалізованих закладах.

Крім того, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко у лютому анонсувала запуск в Україні окремих автошкіл для громадян з інвалідністю чи іншими особливими потребами. Автошкола готуватиме до 300 людей на рік у змішаних інклюзивних групах. Перед навчанням треба буде проходити медогляд.

Для отримання водійських прав необхідно виконати п'ять етапів: