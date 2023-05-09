Десятки атак щодоби. На Донеччині тривають важкі бої за Бахмут і Мар'їнку. За даними Генштабу, російські окупанти здійснюють атаки, використовуючи, зокрема, запалювальні та фосфорні боєприпаси, РСЗВ та важку артилерію.

Наші колеги з Військового телебачення, знімаючи репортаж про те, як бійці тримають позиції, теж потрапили під обстріл.

Обстріл - просто під час зйомки!

Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:

Поки ми записували інтерв'ю, ворог виявив позиції нашої реактивної артилерії. Тому ми швиденько збираємося і переміщається на іншу позицію.

На рахунку кожна хвилина. Будь-якої миті може бути повторний удар.

Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:

Наша артилерія є пріоритетною ціллю для противника. Це прихід від С-300, якою нещодавно намагалися віднайти нашу стволку.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворожий безпілотний апарат, який помітив нашу установку, нас, і почали пристрілюватися до нашого місця розташування. Після того, як прилетів перший снаряд, ми почали робити перекат, щоб поїхати на іншу позицію. Сховатися з вогневої позиції.

Ми міняємо позицію, щоби дати окупантам потужну відповідь.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Противнику ми відповідаємо. Теж прикриваємо хлопців, яких обстрілюють. Так само на стаціонарних позиціях стоять хлопці, ми теж їх прикриваємо. По "Градах" їхнім працюємо. У них теж з тієї сторони обладнані позиції, ми їх обстрілюємо.

По ворожих позиціях - працює гармата "Гіацинт-Б". Артилерійська система радянської розробки - маневрена, здатна вразити ціль на відстані до 40-ка кілометрів.

Комплектація повного заряду. Верхня подушечка мідна. І повністю насипана порохом.

У "Гіацинта" постійно є робота на передовій, кажуть українські військові. Треба атакувати ворожі позиції та прикривати піхоту.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України: