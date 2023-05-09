На Донеччині рашисти обстріляли наші позиції просто під час зйомки (ексклюзив) [ Редагувати ]
Десятки атак щодоби. На Донеччині тривають важкі бої за Бахмут і Мар'їнку. За даними Генштабу, російські окупанти здійснюють атаки, використовуючи, зокрема, запалювальні та фосфорні боєприпаси, РСЗВ та важку артилерію.
Наші колеги з Військового телебачення, знімаючи репортаж про те, як бійці тримають позиції, теж потрапили під обстріл.
Обстріл - просто під час зйомки!
Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:
Поки ми записували інтерв'ю, ворог виявив позиції нашої реактивної артилерії. Тому ми швиденько збираємося і переміщається на іншу позицію.
На рахунку кожна хвилина. Будь-якої миті може бути повторний удар.
Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:
Наша артилерія є пріоритетною ціллю для противника. Це прихід від С-300, якою нещодавно намагалися віднайти нашу стволку.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Ворожий безпілотний апарат, який помітив нашу установку, нас, і почали пристрілюватися до нашого місця розташування. Після того, як прилетів перший снаряд, ми почали робити перекат, щоб поїхати на іншу позицію. Сховатися з вогневої позиції.
Ми міняємо позицію, щоби дати окупантам потужну відповідь.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Противнику ми відповідаємо. Теж прикриваємо хлопців, яких обстрілюють. Так само на стаціонарних позиціях стоять хлопці, ми теж їх прикриваємо. По "Градах" їхнім працюємо. У них теж з тієї сторони обладнані позиції, ми їх обстрілюємо.
По ворожих позиціях - працює гармата "Гіацинт-Б". Артилерійська система радянської розробки - маневрена, здатна вразити ціль на відстані до 40-ка кілометрів.
Комплектація повного заряду. Верхня подушечка мідна. І повністю насипана порохом.
У "Гіацинта" постійно є робота на передовій, кажуть українські військові. Треба атакувати ворожі позиції та прикривати піхоту.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Коли ми їхню артилерію подавляємо, ми зберігаємо тут свої життя і життя пацанів, які там сидять.
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Сакральна дата навиворіт. Взяти Бахмут до 9 травня, чого вимагав від командування путін - і про що повідомляли ЗМІ - окупантам не вдалося.
А на фронті - важкі й запеклі бої. Наші захисники тримають Вугледар вже котрий місяць. І хоча росіяни зменшили тиск на місто, від намірів його захопити - не відмовились.
Понад 30 обстрілів протягом доби здійснили російські загарбники по Донеччині. Під ударом терористичних військ Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка. Окупанти не полишають надії захопити Мар'їнку та Бахмут. Утім, їхні атаки розбиваються об надійний захист Сил оборони.
Супроти триває. Вже 431 добу Україна боронить свою землю від російського агресора. Основні зусилля окупанти зосередили на Донеччині. Намагаються наступати на трасу Бахмут - Костянтинівка. Наші бійці тримають оборону.
Серед інших сил оборони там тримають фронт і підрозділи Національної гвардії. Більше про це - у нашому наступному сюжеті.