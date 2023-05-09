Сакральна дата навиворіт. Взяти Бахмут до 9 травня, чого вимагав від командування путін - і про що повідомляли ЗМІ - окупантам не вдалося. Ворог хоч і збільшив кількість живої сили довкола міста та посилив інтенсивність атак - останні дні обстрілював Бахмут з авіації та скидав фосфорні бомби. Взяти місто їм не вдається.

Докладніше про ситуацію на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.

Молодіжне, Рубіжне, Алчевськ та Кадіївка. Минула доба для цих окупованих територій Луганщини видалася гарячою.

Протягом минулого тижня в Алчевську була знищена база окупантів, а у Сватівському районі боєкомплект. А це відео - від Січеславських десантників.

Кількома точними ударами на Сватівсько-Кремінському фронті вони спочатку відправили російського КамАЗа з особовим складом на концерт кобзона, а згодом - і мінометний розрахунок, що дошкуляв десантникам.

Майже сотню разів окупанти обстріляли деокуповані населені пункти Луганщини минулої доби. Найбільше дісталося Невському - окупанти просто добивають село. Московити активно штурмують наші позиції поблизу Білогорівки. Зазнають втрат, відступають, поповнюють ряди й так по колу.

Противник б'є з реактивних систем залпового вогню, атакує з повітря, про що свідчать чергові авіаудари по Білогорівці. Водночас в тилу вдається відслідковувати дії ворога. Це дозволило на наших напрямках фронту знищити ще одну російську станцію для далекого візуального спостереження "Муром-М"

Бахмут на Донеччині - в епіцентрі важких боїв. Бійці Сил спецоперацій показали, як із британської гаубиці знищили кулеметний розрахунок росіян. Окупанти звідти вели прицільний вогонь по наших позиціях.

Ворог продовжує тиснути у напрямку західних кварталів міста. Наші успішно контратакують

Позивний "Абдула", командир підрозділу "Терра":

Кілометр, цілий кілометр української землі очищений від "вагнерівців", від москалів. Думаю, що це на сьогодні не все. Працюємо. Слава Україні!

Важкою залишається ситуація біля Хромового, де ворог не перший тиждень намагається взяти під контроль "дорогу життя". Але марно.

В районі Іванівського московити, попри численні спроби, так і не змогли прорвати оборону. Напрямки Богданівки та Міньківки - безуспішні штурми окупантів.

Це Вугледар! Це так нас руські не бомблять.

Крім Бахмутського, ворог атакує - на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

Минулої доби правоохоронці Донеччини задокументували наслідки 18 російських атак на мирних громадян. Воєнні злочини армії терористів кваліфіковано за статтею порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці вивезли на безпечні території ще 250 мешканців області.