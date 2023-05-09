Ракетний удар 9 травня: окупанти випустили 25 ракет [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 9 травня, окупанти випустили територією України 25 ракет морського і повітряного базування. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Близько 22.00 8 травня з носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", що попрямували у східні регіони країни. Усі вісім цілей знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
Також повідомляється, що ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації - чотирьох Ту-95мс (район Каспія).
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Загалом за дві хвилі обстрілу України в ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії зі складовими Сил оборони. України.
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