Майже рік, як рашисти безуспішно намагаються захопити Авдіївку: ексклюзивний репортаж з передової [ Редагувати ]
Авдіївка. Ще одне місто на Донеччині, яке вже рік безуспішно атакує ворог. Там немає жодного вцілілого будинку. Але досі там лишаються жити до тисячі місцевих жителів й виїжджати не планують.
Наші воєнкори Станіслав Кухарчук та Віталій Більський побували на позиціях наших бійців у Авдіївці. Їхній екслюзивний репортаж - далі.
Авдіївка. Ось уже майже рік, як рашисти безуспішно намагаються захопити місто. Штурми в лоб нашої оборони у ворога захлинулись, і зараз він методично розбиває незламну фортецю. Авдіївка понівечена російською артилерією, авіацією та ракетами. Канонада тут ніколи не вмовкає…
В Авдіївці ще досі залишається до тисячі місцевих жителів. Щодня вони гинуть та калічаться під обстрілами, але вперто не хочуть виїжджати. Біля підвалу, де живе Олександр, лунає музика з радіоприймача. З окупованого Донецька до Авдіївки чудово добиває хвиля російського радіо "Шансон" - і чоловіка це влаштовує. Каже, виїжджати з міста не планує, до обстрілів звик, продуктами забезпечують волонтери, а з холодом допомагає боротися його рудий кіт.
За те, що рашисти і досі не зайшли в місто, українські вояки щодня платять високу ціну. Безпілотчики 53-ї бригади імені Володимира Мономаха на цілодобовому чергуванні. Хлопці відстежують, звідки росіяни обстрілюють багатостраждальну Авдіївку та наші позиції навколо міста. Цілей у пілотів чимало, адже ворог своїх планів не полишив.
Там, де недоцільно застосовувати артилерію, оператори дронів відпрацьовують самі. Пріоритетна ціль - це ворожа піхота. Запобіжні кільця від скинутих подарунків, як підтвердження ефективності роботи…
19! Я вам скажу, що це тільки одна частина того, що ми скинули. - Це за день? - Так! – Нормально.
Нашим армійцям вдається не підпускати росіян до міста. Оборона Авдіївки зараз тримається на плечах звичайної піхоти, яка стала щитом у полях та посадках. Частину шляху ми долаємо на броні, далі тільки пішки - все навколо прострілюється …
З наших позицій видно околиці окупованого Донецька і його аеропорт. Саме звідти росіяни намагаються продавити нашу оборону. Це відео відбиття чергової атаки окупантів. Вони вирішили штурмувати в лоб і майже дістались наших окопів. Та бійці 53-ї бригади не тільки втримали удар, а й знищили передову групу. І такі м'ясні атаки росіяни проводять ледь не щодня.
Роман - військовослужбовець Збройних сил України:
Там их очень много, лежат сверху, черви кушают, я вчера там был - там страх, а дальше там… Фух, там их розбивали минометами страх, они же наступают перед нами - убиваем их по-страшному. Лезут в наглую, в полный рост - вон куча техники битой - это все их.
Звідси дистанції до ворога вкрай короткі, тому хлопці завжди напоготові, і завжди в укриттях. Адже замаскуватись в посадках вже нереально - дерева та кущі знищила російська артилерія. Від початку вторгнення Олег вже тричі побував у шпиталі з пораненням та контузією, але не вагаючись знову став у стрій. Каже, його ділянка найвідповідальніша, бо не дає росіянам можливості оточити місто.
Олег - військовослужбовець Збройних сил України:
В Авдіївку вони не пролізуть, вони сюди хочуть залізти, щоб трасу перерізати. Да, воно постійно в напрузі, є трошки тиші, але все так…
Тиша під Авдіївкою вкрай оманлива, тому Іван уважно спостерігає за ворожими позиціями. Будь-який рух противника одразу присікається. Іван каже, на відміну від росіян, у наших хлопців є значна перевага - підтримку артилерії на позиції може запросити навіть рядовий.
Іван - військовослужбовець Збройних сил України:
Набагато швидше і в нас стало набагато ліпше з цим. Раніше, якщо чекали 15 хвилин, пів-години, то зараз - хвилина, дві, п'ять і відпрацьовує так, що вони з останніх сил збираються і тікають.
Мрія хлопців зараз, аби росіяни якнайшвидше втекли з нашої землі, але в окопах всі розуміють, без допомоги ЗСУ ворог такого акту доброї волі не вчинить.
по темі
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. А наш воєнкор Станіслав Кухарчук розповість про те, що відбувається на Горлівському напрямку. Наші позиції там рашисти обстрілюють щодня, проте просунутися ворогу не вдається. Як тримають оборону українські воїни - подивімося разом.
Небайдужі переказали родині захисника чималу суму. Йдеться про майже мільйон гривень. Утім, мати бійця не взяла звідти жодної копійки. Все перерахувала на закупівлю сучасних дронів для підрозділу сина. Про це розкаже воєнкор Ігор Левенок.
Серед інших сил оборони там тримають фронт і підрозділи Національної гвардії. Більше про це - у нашому наступному сюжеті.
Кадри роботи гаубиці на передовій - у наступному сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Сакральна дата навиворіт. Взяти Бахмут до 9 травня, чого вимагав від командування путін - і про що повідомляли ЗМІ - окупантам не вдалося.
Десятки атак щодоби. На Донеччині тривають важкі бої за Бахмут і Мар'їнку. За даними Генштабу, російські окупанти здійснюють атаки, використовуючи, зокрема, запалювальні та фосфорні боєприпаси, РСЗВ та важку артилерію.