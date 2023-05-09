Окупанти з дронів обстріляли Марганець, що на Дніпропетровщині: наслідки атаки [ Редагувати ]
Окупанти з дронів обстріляли Марганець, що на Дніпропетровщині. Боєприпаси скидали прямісінько у двори місцевих жителів. Наслідки атаки бачила Олена Мендалюк. Вона побувала на місцях влучань.
Василь - житель Нікополя:
- Наверно штук 6-7, я точно не помню, але хорошо бахкало. - Вибухова хвиля була сильна? - Дуже сильна.
Окупанти з дронів обстріляли Марганець. Боєприпаси скидали прямісінько у двори місцевих жителів. Снаряди - як дощ з неба - падали навколо будинку пана Сергія. Він показує величезну вирву - вибухом пошкодило комунікації, інших ворожий подарунок поцілив прямо біля порогу.
- Прилетіло прямо, ось воронка, біля порогу. Тут був вибух. - Воронка не велика, але вибухова хвиля і околки, я так розумію? - Ви ж бачите наслідки вибуху. Ми поруч, у нас вікна повилітали, двері у літній кухні. Тут взагалі. - Вирвало двері, вікна. - Ну ви ж бачите, все.
Під ногами скрипить розбите скло з вікон багатоповерхівки. За кілька метрів звідси розірвався ще один ворожий снаряд. Жителі першого поверху - без шибок.
Тут все розбито, довелося прибрати, але вже винесла все - це спальня кімната. Зала взагалі, ручка летіла по залу, бачите, що робиться, все вибито.
У момент вибуху пані Надія була у квартирі разом із сином. Металевий осколок просвистів усього за кілька сантиметрів від чоловіка - залетів у вікно, прошив металевий лист і стіну.
От так от він стояв, як раз стіл стояв боком, я сидів ось тут. Буквально рядом біля мене пролетів осколок.
А тут - в гуманітарному штабі Марганця - завантажують чергову партію продуктових наборів. Їх видають переселенцям, постраждалим внаслідок ворожих обстрілів, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Зараз на складах вже залишки. Щомісяця ж від партнерів надходить більше 8 тисяч наборів.
Тут і печиво, і хлібці, і арахіс, і крупи, макарони, вівсянка, консерви мясні, і цукор є, і рибні консерви, і бобові, і чай, і кукурузка. Масло соняшникове, заправка для борщу.
У коридорі вже вишикувалась черга за непродовольчою допомогою. Більше тисячі комплектів жителям Марганця роздадуть від управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Максим Ковальов - спеціаліст гуманітарної місії "Пролісок":
Кожна людина може отримати матраци, подушки, термоси, рідке мило, постільна білизна, соняшні лампи. Це для родини набір посуду, також для кожної особи ми підготували на видачу рушники і для сімʼї сімейна гігієна.
Лариса Лещенко заповнює документи на гуманітарну допомогу. Каже, після ворожого обстрілу їй у господарстві все знадобиться.
Лариса Лещенко – постраждала:
Порушило кришу, вікна повилітали, криша над моєй квартирой як раз і саме, згорів гараж і все, що було в гаражі. Все корисне, бо в мене в гаражі і багато посуди погоріло, больно балакать.
Після Марганця гуманітарна місія вирушить до Нікополя.
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