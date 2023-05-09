Сумські вибухотехніки знищили керовану авіабомбу, яка впала не розірвавшись. Росіяни посилили обстріли прикордоння Сумщини саме такими снарядами. Зокрема, нещодавно дві такі бомби скинули на місто Глухів. Подробиці дізналася Юлія Зайцева.

Того дня містечко Середино-Буда на півночі Сумщини росіяни бомбили нещадно. З літака летіли авіабомби. Всі вони цілили просто по житлових кварталах. Люди нарахували 7 вибухів. Обстрілами пошкодило приміщення школи, магазину, лінію електропередач, 8 приватних будинків та 2 багатоквартирних. Міг бути ще один вибух - на території місцевої агрофірми.

Петро Леляков, заступник директора агрофірми:

Прилетіло, на щастя, вона не розірвалась, керована авіабомба, вона впала на наше поле, де робили трактори.

Величезний сріблястий циліндр, прооравши грунт, зупинився. Від удару об землю з нього тільки зірвало навісний механізм у вигляді крил.

Ігор Черняк, керівник вибухотехнічного відділу ГУ НПУ в Сумській обл.:

Було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалась, яка має заднє пошкодження стабілізаторів. Даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний і потребує негайного знищення на місці.

Така бомба, розповідає сапер, начинена 300-ма кілограмами вибухівки. Уламки можуть розлетітись на сотні метрів. Щоб знищити боєприпас, екскаватором викопали глибоку траншею. Туди стягнули смертоносне залізяччя, засипали та здалеку підірвали.

Ігор Черняк, керівник вибухотехнічного відділу ГУ НПУ в Сумській обл.:

Даний вибухонебезпечний предмет був знищений, після нього залишились ось такі ось залишки, це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі. Вони небезпечні.

Після вибуху залишилась і вирва діаметром 12 метрів та завглибшки понад 5. Її вже загорнули, аграрії можуть продовжувати весняні роботи. Однак такими вбивчими велетнями українські міста продовжує закидати країна-агресорка.

Ірина Тимощенко, заступниця керівника слідчого відділення поліції №1 (м. Середино-Буда):

Наш район постійно піддається обстрілам зі сторони рф, на жаль, від цього дуже часто мирне населення, мирні люди, постійно руйнування приватних будинків, цивільної інфраструктури, також часто є ранені.

Такі ж вирви пошрамували землю в сусідньому місті цього ж району - Глухові.Нещодавно росіяни вночі скинули 2 керовані авіабомби. Зруйнували майже півсотні житлових будинків. Травмували 5-х людей. І останнім часом нещадні обстріли прикордоння Сумщині почастішали.