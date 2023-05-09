15 ракет із 15-ти було знищено сьогодні вранці в небі над Києвом. Ворог насвітанку атакував українську столицю. Так вітав Україну із Днем Європи, який за указом президента ми відзначаємо сьогодні.

І це вже друга атака росіян за два останні дні. В ніч на 8-ме травня окупанти атакували Київ дронами. Сили ППО збили 36 безпілотників. Щоправда, один з уламків впав на багатоповерхівку. Минулося без жертв, але зі значними пошкодженнями як будинку, так і припаркованих автівок. Наслідки бачив Анатолій Журавльов.

Ніч на 8-ме травня. На цих кадрах - бійці протиповітряної оборони збивають ворожі цілі в небі над Києвом.

Згодом у Генштабі звітуватимуть - росіяни запустили по столиці 35 бойових дронів "Шахед". Усі - знищені. Та уламки все ж накоїли лиха.

Цю багатоповерхівку неабияк пошкодили рештки ворожого дрона.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

З пошкодженної сторони будинку поліцейські закрили територію. Проходити за стрічку - не можна. Адже уламки фасаду продовжують падати. І це – небезпечно.

А такий вигляд мала квартира, що постраждала найбільше.

Оксана, невістка власників постраждалої квартири:

Яку сильно пошкоджено квартиру - ми сусіди. У нас вообщє убралася стінка, ми можемо до них просто так зайти в гості. Жалко, що скільки здоровʼя вклали в цю квартиру і в ремонти, все нове... І тепер всьо, все заново.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку:

Трошки перелякалися, бо незвично о другій ночі такі звуки відчувати і вибухи. А так - пару людей постраждало, один з переломом - евакуювали його "швидкою". Вже начебто повернувся він.

В Олександра житло вціліло. Його квартира - з іншого боку будинку і на кілька поверхів вище. Втім уламки фасаду зачепили автомобіль.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку:

Побачили, що світло в машині горить. Так би не звернули уваги. Підійшов, подивився і потім роздивилися, коли трохи заспокоїлися, що побило дах, скло, капот. Но то - єрунда. Будемо якось справлятися, якось будемо робити. Головне - що живі.

А це вже - інший столичний двір. Тут збитий беспілотник упав між будинками. В навколишній багатоповерхівках - частково вибиті вікна.

Наталія, жителька Києва:

Був як фейєрвєрк і вибух. І все - побачили, що уже машина горіла, зять став визивать пожарних. Живу на сьомому етажі - вибиті окна і в кімнаті пороєні двері і вікно.

Уламки пошкодили кілька автомобілів. Один - вигорів повністю. Олег оцінює збитки - машину він купив лише кілька днів тому.

Олег, власник пошкодженого автомобіля:

- Які попередньо по вашому? Чи можна восстановити? - Ну... Це половина вартості автомобіля. Це так – приблизно. Все життя копив, щоб купити собі щось на старість. Ще ні разу не проїхав на ній.

Шкоду, яку завдали росіяни мирним людям, - зафіксували поліцейські та комісія зі столичної мерії.

Віталій Кличко, міський голова Києва: