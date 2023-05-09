Жителі москви скаржаться на вибухи та повідомленя від МНС про атаку БПЛА [ Редагувати ]
Фото: скріншот
У вівторок, 9 травня, в росії, жителі міста москва в соцмережах скаржаться на отримання повідомлень від МНС про атаку БПЛА. Про це повідомляє "Інсайдер".
Крім того, у мережі поширюють відео, на якому чути гучний звук, стверджуючи, що це біля будівлі міноборони росії.
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